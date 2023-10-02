Москва, 18 июня, 2021, 11:17 — ИА Регнум. С 1 июля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией может объявить об открытии авиационного сообщения с Турцией. Об этом 18 июня сообщает журнал Forbes со ссылкой источники.

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Уточняется, что такое решение может быть принято в связи с тем, что российские курорты в настоящее время оказались перегружены.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — заявил один из источников и уточнил, что может быть открыто семь рейсов в Турцию в неделю.

В то же время указывается, что источник в одной из крупнейших авиакомпаний заявил изданию, что пока неясно, будут ли эти рейсы выполняться только назначенным перевозчиком — авиакомпанией «Аэрофлот», или несколькими.

«Когда будет принято решение — о нём будет сообщено дополнительно», — приводит журнал слова представителя оперативного штаба.

Отметим, авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено из-за вспышки коронавируса с 15 апреля по 1 июня и число рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Позднее российская сторона продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня делегация специалистов из России прибыла в Анталью для того, чтобы оценить ситуацию с распространением SARS-CoV-2 и изучить предпринимаемые местными властями противоэпидемические меры.