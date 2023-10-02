Москва, 2 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Заявление британского министра обороны Гранта Шэппса по поводу намерений разместить свои войска на Украине раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он отметил, что каждый последующий глава минобороны Великобритании хуже предыдущего.

«Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине», — написал российский политик в своём Telegram-канале.

Пушков отметил нарастающую степень безумства в Лондоне.

Как писало ИА Регнум, газета Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шэппса сообщила, что Лондон впервые отправит своих военных для размещения на Украине. Глава МИД якобы переговорил с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, не полагаясь на собственные базы и других членов НАТО.

Кроме того, Шэппс призвал британские оборонные фирмы активно открывать заводы на территории Украины, особенно на западе страны.

До Шэппса оборонное ведомство Великобритании возглавлял Бен Уоллес. В период его пребывания на посту в Лондоне приняли решение о начале поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном.