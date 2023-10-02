Наступивший 585-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован взятием в плен под Артёмовском двух групп мобилизованных украинских солдат. Как сообщил «РИА Новости» разведчик, осуществляющий ряд задач на данном направлении, пленёнными в Донецкой Народной Республике оказались военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Представитель 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал журналистам, что из окопов под Артёмовском даже не эвакуируют тела погибших. По его словам, уже начавшим разлагаться трупам украинских солдат где-то по три-четыре месяца. Также пленный отметил, что единственное предназначение этих позиций с окопами — показать, что Украина контролирует больше территории.

О том, что на артёмовском и авдеевском направлениях противник потерял более 300 военнослужащих, сообщил 2 октября начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. По его словам, российские бойцы Южной группировки войск отбили восемь атак украинских штурмовиков.

На краснолиманском направлении российские экипажи Су-25СМ и Ка-52 динамично наносят удары по позициям противника в районе Красного Лимана в ДНР.

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