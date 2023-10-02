Анкара, 2 октября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Генеральный директор турецкой авиастроительной компании Baykar Defence Хулук Байрактар не исключил, что Киев может получить улучшенную версию беспилотников Bayraktar Akıncı. Об этом сообщил украинский «24 канал».

(сс) Bayhaluk Bayraktar

Глава компании сказал, что вопрос о поставках в процессе рассмотрения.

Bayraktar Akıncı — улучшенная версия БПЛА Bayraktar TB-2. Это тяжёлый ударный беспилотник.

Первый Bayraktar Akıncı успешно завершил свой испытательный полёт в декабре 2019 года. Он тогда пробыл в воздухе 16 минут.

Как сообщало ИА Регнум, БПЛА Akinci предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения ударов по объектам противника. Он способен работать в воздухе до 24 часов на высотах до 12 тыс. метров и на удалении 250 км от оператора.

Во внутренних отсеках и на внешней подвеске он способен нести 1350 кг боеприпасов различного типа, включая турецкую крылатую ракету SOM с дальностью действия до 250 км. Её боевая часть несёт 200-кг заряд взрывчатки.

Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Белгородской области.