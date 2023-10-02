Москва, 2 октября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Артиллерия Западной группировки российских войск сорвала ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях около Степовой Новосёловки в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, российская авиация ударила по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое и Копанки.

У Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки артиллеристы уничтожили 122-миллиметровую самоходную артустановку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и орудие производства США M777.

Противник, по словам начальника пресс-центра, потерял до двух взводов живой силы, по одному миномёту и беспилотнику.

Как сообщало ИА Регнум, Южная группировка российских войск отбила восемь атак украинских штурмовиков на артёмовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих.

Украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки «Краб», орудия Д-20, двух танков, БМП, двух боевых машин зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станции радиоэлектронной разведки, семи автомобилей и восьми беспилотников.

В ночь на 1 октября на Украине сообщали о серии взрывов в Одессе, Киеве, Харькове, во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье, а также в Николаевской области. Воздушная тревога объявлялась в шести регионах, контролируемых Киевом. Кроме того, власти Черкасской области заявили о поражении «объекта промышленной инфраструктуры» в Умани.