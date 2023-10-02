ДНР, 2 октября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Российские бойцы Южной группировки войск отбили восемь атак украинских штурмовиков на артёмовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

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Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки «Краб», орудия Д-20, двух танков, БМП, двух боевых машин зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станции радиоэлектронной разведки, семи автомобилей и восьми беспилотников.

Минесашвили добавил, что ракетные войска и артиллерия ударили по украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады около Дзержинска.

В Новомихайловке и Авдеевке силами авиации поражён пункт временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» ударили по опорному пункту 54-й механизированной бригады ВСУ рядом с населённым пунктом Верхнекаменское в ДНР, заключил глава пресс-центра Южной группировки российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российская разведка выявила в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой. Координаты цели были переданы расчётам «Искандеров» наземного базирования. Высокоточным ударом пункт погрузки уничтожен.

Под Артёмовском бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы украинских военных. Пленённые оказались из числа мобилизованных 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Командование пообещало им помощь разведчиков с беспилотниками. В итоге они оказались без поддержки, жалуются украинцы.