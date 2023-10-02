Киев, 2 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 октября в Киеве объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в украинской столице взвыли в 04:04 по местному времени.

Также воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия уничтожила ракетными ударами множество значимых предприятий и производств на территории Украины, поскольку в Москве прекрасно знают, где эти предприятия и производства находятся, заявил 1 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В результате атаки украинских войск участок труб водоканала «Северский Донец — Донбасс» и фильтровальная станция получили повреждения.