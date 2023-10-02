Саранск, 2 октября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. В городе Саранске более 150 семей с детьми-инвалидами получили сухие пайки с личинками червей. Родители сообщили о находках в пачках с рисом и гречкой в соцсетях.

böhringer friedrich Личинка

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Один из пострадавших рассказал, что подобный случай в Саранске не первый. Родители при предыдущих инцидентах отказывались от сухпайков в пользу денежной выплаты, но получали отказ.

По информации РЕН ТВ, поставщиком данной крупы является московская компания. В минобразования Мордовии принесли извинения родителям, пообещав исправить ситуацию.

Региональная прокуратура отреагировала на сообщения о выдаче сухпайков ненадлежащего качества. В надзорном ведомстве заверили, что проверят безопасность продуктов питания, наличие сопроводительных и других разрешительных документов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в столовой одной из школ Приморского края нашли червяка в салате. Мать одного из детей представила видеозапись с тарелкой с едой, на которой было заметно насекомое. Городское управление Следственного комитета РФ организовало процессуальную проверку.

В октябре 2022 года новосибирские школьники пожаловались во время обеда, что увидели в макаронах личинки червей. Они сфотографировали находку. Это стало основанием прокурорской проверки.