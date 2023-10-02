Вашингтон, 2 октября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Основатель SpaceX и Tesla, американский миллиардер-предприниматель Илон Маск в своём Twitter выставил мем про «страдающего» главу киевского режима Владимира Зеленского.

Daniel Oberhaus Илон Маск

На прикреплённом фото сидит «страдающий» персонаж с приделанным лицом украинского лидера.

«Когда прошло пять минут, а ты ещё не попросил помощи в размере биллион долларов», — прокомментировал свою шутку Маск.

Elon Musk X Пост Илона Маска

Как сообщало ИА Регнум, биография Илона Маска авторства Уолтера Айзексона вышла 12 сентября. В книге говорится, что в 12 лет будущего миллиардера отправили в лагерь по выживанию в диких условиях. Там мальчиков скудно кормили и поощряли сражаться друг с другом.

Отец бизнесмена Эррол Маск охарактеризовал книгу как «безудержная чушь».

Маск прокомментировал слова журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются бежать из страны, потому что они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.