Москва, 2 октября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. По версии NHL Network российские вратари Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, а также нападающий Кирилл Капризов вошли в топ-20 рейтинга лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Кирилл Капризов

Так, защитник ХК «Тампы-Бэй Лайтнинг» (Флорида) Андрей Василевский занимает 14 позицию в топе, Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — на 17 месте, а играющий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» (Манхэттен) Игорь Шестеркин оказался в списке18-м.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

Как сообщало ИА Регнум, клуб НХЛ «Бостон Брюинз» включил бывшего российского нападающего Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков команды.

В список «Исторические 100» вошли такие игроки, как Фил Эспозито, Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Здено Хара, Туука Раск и другие. Также в перечень попали действующие хоккеисты команды — Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Чарли Макэвой.

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) прекратил своё действие в июле 2023 года.

КХЛ и НХЛ уважали соглашения игроков со своими клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.