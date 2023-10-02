Ялта, Крым, 2 октября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Жителя Ялты задержали по подозрению в убийстве супружеской пары — владельцев гостевого дома, сообщили 1 октября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Pmo.ee Мужчина с битой

Тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в подвале гостевого дома в посёлке Восход. Позднее следователи обнаружили оружие убийства.

По данным следствия, утром 29 сентября в ходе конфликта разнорабочий нанёс женщине и мужчине множественные удары битой по голове, а затем переместил их тела в подвал.

Подозреваемый попытался скрыться от правоохранителей, в ночь на 1 октября его удалось задержать. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый даёт признательные показания, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Красноярском крае задержали четырёх мужчин по подозрению в нападении на троих жителей города Шарыпово, в результате чего один человек погиб и двое попали в больницу с травмами. По данным следствия, подозреваемые напали на местных и избили их арматурой, молотками, а также порезали ножом.

В ночь на 19 августа в микрорайоне Гайва города Перми подростки напали на 37-летнего мужчину и избили его «после отказа дать им сигарету». Потерпевший скончался в автомобиле скорой, несмотря на оказанную помощь.