Баку, 2 октября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Верховный суд Исламской республики Иран (ИРИ) вынес жёсткий приговор мужчине, который совершил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. О решении ИРИ рассказал государственный азербайджанский телеканал AzTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Генеральный прокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что в сентябре уголовное дело по вооруженному нападению на посольство Азербайджана было направлено в суд.

Телеканал сообщил, что иранца-террориста Ясина Гусейнзаде ждёт смертная казнь.

Как сообщало ИА Регнум, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло из-за семейного скандала. Стрелявший мужчина пришёл туда со своими детьми. В Баку расценили инцидент как «теракт», отметив, что в Иране стартовала «антиазербайджанская кампания».

В результате вооруженного нападения погиб один сотрудник охраны посольства, двое получили ранения.

Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился всесторонне расследовать нападение посольство.