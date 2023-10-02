ДНР, 2 октября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ накануне взяли в ДНР под Артёмовском в плен две группы киевских боевиков. Об успешной работе бойцов рассказал «РИА Новости» разведчик «Запада».

Министерство обороны России Пленные солдаты ВСУ

Боец уточнил, что все солдаты, которые были взяты в плен — мобилизованные.

Успешную операцию провели на позициях северо-западнее Артёмовска.

В плен попали украинцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад киевской армии.

Один из пленных Виталий Мельниченко рассказал, что его группу отправили наблюдать на пустые позиции на переднем крае обороны.

«Командиры обещали помощь разведчиков с БПЛА. Но мы остались одни. Там нас и взяла в плен российская штурмовая группа», — добавил украинский солдат.

Отметим, командующий войсками Западного военного округа с января 2023 года назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Как сообщало ИА Регнум, украинских военных, попадающих в плен к ВС России, киевская армия старается уничтожать ещё у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид.

На сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих. Они вышли на дорогу друг за другом с куском светлой ткани, символизирующим белый флаг, и вынесли из кустов поочередно четыре ящика с боеприпасами.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга».

В Донецкой Народной Республике был убит эстонский наёмник с позывным Стингер.