Хельсинки, 2 октября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Финляндия столкнулась с нехваткой прочного огнеупорного кирпича для строительства каменных конструкций, поэтому местному заводу пришлось разработать отечественный аналог российской продукции, говорится в материале национальной телерадиовещательной компании Yle.

(сс) annca Кирпичи

В статье отмечается, что до начала конфликта на Украине в Финляндии его широко использовали для кладки внутренней части каминов.

«Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким, а в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве», — пожаловался каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен, который пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе.

Мастер успел закупить два грузовика российского кирпича, но скоро ему придётся искать альтернативу.

Спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос, при этом импорт российского огнеупорного кирпича снизился. Заложником ситуации стал также завод Seppälän Tiili, где изготавливаются камины. Предприятие было вынуждено разработать собственный аналог российского огнеупорного кирпича.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Финляндия и страны Прибалтики ограничили въезд российских автомобилей. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены на рядовых российских граждан. Выбора у них нет, добавила она.

Такое заявление финского министра в МИД России назвали хамским. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Финляндия «семимильными шагами» выдвигается в первый ряд русофобской кампании Запада. Финны растоптали свой нейтральный статус, когда присоединились к антироссийскому проекту США, добавил Лавров.