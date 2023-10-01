Вашингтон, 2 октября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Два союзника киевского режима по НАТО в лице Соединённых Штатов и Словакии могут оставить Украину без поддержки. Об этом написал журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Автор имеет ввиду два события, которые случились накануне: подписание главой Белого дома Джо Байденом одобренного Конгрессом США законопроекта о временном финансировании работы правительства без выделения помощи Киеву и победа в Словакии на выборах пророссийской партии Smer, лидер которой Роберт Фицо выступает против военной помощи Украине.

«Украина получила плохие новости из США и Словакии, которые угрожают сокращением объёмов гуманитарной и военной помощи, получаемой Киевом», — заключило издание.

НАТО стало важнейшим союзником Украины после начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за урегулирование украинского конфликта путём переговоров.

Лидер оппозиционной социал-демократической партии назвал огромной трагедией для всех происходящее на Украине. Фицо заявил, что если партия Smer будет формировать правительство, то приложит все усилия для запуска переговорного процесса, в том числе на площадке Евросоюза.

Киев не останется без помощи ЕС, независимо от происходящего в США, заявил 1 октября во время визита на Украину глава евродипломатии Жозеп Боррель.

С начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будет наращиваться производство боеприпасов для Украины, заверил дипломат.