Лондон, 2 октября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес рекомендовал властям Украины принять активные меры по мобилизации молодёжи. Он считает, что нельзя допускать снижения темпа контрнаступления. Слова Уоллеса цитирует газета The Daily Telegraph.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

Офицер отметил, что средний возраст солдат украинской армии превышает 40 лет.

«Я понимаю желание Зеленского сберечь молодежь для будущего. Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах. Возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации», — посоветовал Бен Уоллес.

Как сообщало ИА Регнум, учёный-международник из университета Квинс в Белфасте (Британия) Александр Титов считает, что полный провал летнего наступления ВСУ приведёт к тотальной мобилизацию украинцев.

Уоллес перед уходом со своего поста пытался сорвать контракт на поставки в страну американских вертолётов Chinook, поскольку считал цену контракта слишком высокой.

Основной причиной отставки Уоллеса стали его политические амбиции, он был ярким по нынешним временам политиком, и в Консервативной партии Великобритании сочли его неуправляемым, решив преградить путь к дальнейшим вершинам власти, отметил политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

Именно в период пребывания на посту Бена Уоллеса Великобритания приняла решение о начале поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном.