Москва, 2 октября, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Мирное разрешение украинского конфликта путём переговоров не рассматривают на площадке ООН, заявил в интервью газете «Известия» первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Дипломат напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности быть посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта, но при условии, что обе стороны будут готовы к этому.

«Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования. Более того, чтобы уж совсем сжечь все мосты, президентом Зеленским был принят декрет, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Но всё это проецируется и на более низкий уровень, на котором всё могло бы обсуждаться», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что не видит каких-либо усилий и реальных предложений по переговорному процессу, в ООН не ведут диалога на эту тему. Дипломат указал на абсолютную неготовность Украины разговаривать о чем-либо с Россией. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, когда был на площадке ООН, заявил, что Москва никогда от переговоров не отказывалась.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия Smer победила на парламентских выборах, выступил за урегулирование украинского конфликта путём переговоров.

Лидер оппозиционной социал-демократической партии назвал огромной трагедией для всех происходящее на Украине. Если партия Smer будет формировать правительство, то политик пообещал приложить все усилия для запуска переговорного процесса, в том числе на площадке ЕС.

Президент России Владимир Путин 17 июня продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Украиной. Документ включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Путин напомнил, что Украина не хочет вести переговоры. В подтверждение своих слов президент отметил, что украинский лидер подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.