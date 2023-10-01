Великий Новгород, 12 октября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Налоговая амнистия для самозанятых прошла в России практически незамеченной и выявила всего не более 2 тысяч таких граждан. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 октября, в Великом Новгороде на заседании экспертной группы по повышению инвестиционной привлекательности Новгородской области заявил председатель Российского союза налогоплательщиков, первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

«Те каникулы, когда можно было зарегистрироваться в качестве самозанятого и не иметь потом проблем, прошли незамеченными. Зарегистрировались максимум 2 тысячи человек на всю страну», — заявил он.

Он отметил, что до сих пор по самозанятым в России нет нормальной статистики и «никто не скажет, что происходит на самом деле», но, по мнению Кирьянова, из 30 млн людей, которые никогда не платили налоги, «совершенно точно 8−10 млн человек заняты каким-то делом».

Эксперт убеждён, что недооценивать эксперимент Федеральной налоговой службы (ФНС) по учёту самозанятых нельзя. По словам Кирьянова, технологии постоянно развиваются и «по-старому вскоре работать будет нельзя».

«Должно прийти понимание: либо мы прекращаем заниматься псевдобизнесом по интернету и идём работать на завод, либо работаем по-новому. По-новому — это по-честному. Надо понимать, что наказание будет тем суровей, чем легче налоговый режим», — также заявил Артем Кирьянов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотный проект ФНС по учёту самозанятых граждан с 1 января 2019 года будет отработан в четырёх регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. По данным Россттата, в России насчитывается порядка 15 млн самозанятых граждан.

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