Киев, 2 октября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Чиновники из минкульта Украины потратили 1,6 млн долларов на создание и развитие англоязычного СМИ The Gaze, которое не пользуется популярностью. Об этом сообщает украинский антикоррупционный центр NGL. media, который занимается различными расследованиями.

Отмечается, что последние 15 видео на YouTube-канале набрали всего 900 просмотров.

При этом закрывать сайт не планируется.

«The Gaze — новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Расходы будут только расти. При этом большинство контента, по крайней мере текстового, трудно назвать оригинальным — очень часто это просто перепечатки из других СМИ», — сделали заключение в антикоррупционном центре.

Выяснилось, что за четыре месяца почти 325 тыс. долларов было потрачено на разработку сайта и ещё 1,3 млн — на создание контента.

The Gaze публикует на сайте и на YouTube семь программ: четыре из них — кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge.

В антикоррупционном центре установили, что весь контент для сайта создают частные подрядчики, услуги которых оплачивает государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» из бюджета министерства культуры.

