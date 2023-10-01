Оттава, 2 октября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Медведь гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде, в почти 200 км от Калгари в провинции Альберта. Два человека погибли, медведя убили. О происшествии сообщило агентство Canadian Press.

Pogrebnoj-Alexandroff Медведь гризли

Отмечается, что трагедия случилась ещё вечером 29 сентября. Спасатели прибыли на место происшествия в час ночи и обнаружила тела двух погибших. Практически рядом с местом обнаружения тел находился агрессивный медведь гризли.

Животное уничтожили для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Ермаковском районе Красноярского края 18 сентября. Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

Также два человека пострадали в результате нападения медведя на юге Красноярского края 15 августа. Зверь запугал троих грибников в тайге, отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья.