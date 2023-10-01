Лондон, 2 октября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Британский актёр кино и театра Джэйк Абрахам скончался в возрасте 56 лет, сообщила газета Daily Mail.

ru.torange.biz Память

Российскому зрителю Абрахам запомнился по многочисленным ролям, одна из которых — харизматичный гопник Дин из гангстерского фильма «Карты, деньги, два ствола».

В актёрской биографии у него почти 40 ролей: «Чисто английское убийство», «Красный карлик», «Приключения королевского стрелка Шарпа», «Костолом», «Формула 51», «Трагедия мстителя» и другие.

Умер актёр от запущенной стадии онкологии — рак предстательной железы. О болезни Джейк Абрахам сообщил поклонникам минувшим летом, сожалея, что раньше не обратился к врачам.

«Я работал, но чувствовал себя неважно. Я преодолевал те периоды, когда ты не чувствуешь себя самим собой, у тебя нет энергии и всё болит», — признавался артист.

Он прошёл диагностику слишком поздно, потеряв как минимум четыре года. Лечение эффекта не принесло. Метастазы распространились, образовав опухоли в позвоночнике, бедрах и мочевом пузыре.

Абрахам родом из центральной части Ливерпуля — Токстета, где его считали «настоящей легендой».

Кинокарьеру начала в 80-х годах.

В соцсетях поклонники и коллеги выражают соболезнования, отмечая, что Джейк был талантливый, забавный, добрый.