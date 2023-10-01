Вашингтон, 2 октября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Позиция главы Белого дома Джо Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях делает его сторонником цензуры, что не говорит о нём как о хорошем человеке, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами.

James Ledbetter Цензура в Интернете

В своем аккаунте в социальной сети Х республиканец напомнил об интервью Байдена изданию ProPublica, в котором тот резко высказался о действиях владельца социальной сети Х миллиардера Илона Маска.

По словам Байдена, они мешают борьбе с дезинформацией на данной онлайн-платформе. Действующий президент США добавил, что люди узнают о новостях из интернета, сложно понять, где дезинформация либо правда.

Рамасвами добавил, что подобные высказывания Байдена являются призывом к введению цензуры.

Кандидат на пост американского лидера поинтересовался у пользователей, помнят ли они хотя бы один случай, когда борец с цензурой был «хорошим парнем».

Как сообщало ИА Регнум, после своего ухода с телеканала Fox News американский ведущий Такер Карлсон заявил, что в медиа США действует запрет на обсуждение важных тем.

Речь идёт о таких темах, как гражданские свободы, развивающаяся наука, демографические изменения, корпоративная мощь, природные ресурсы. По словам журналиста, дискуссии в средствах массовой информации стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий».

Карлсон добавил, что осознание этого наводит депрессию, но правда восторжествует.