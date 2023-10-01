Киев, 2 октября, 2023, 00:03 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 1 на 2 октября взрывы были слышны в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Издание «Зеркало недели», сообщило о прозвучавших в городе взрывах. Подробности инцидента не приводятся.

В регионе, так же как и в Николаевской и Харьковской областях, объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. Также были нанесены удары по живой силе и технике противника в районе Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.

Судя по масштабам разрушения объектов на территории Украины, ПВО страны не в силах справляться с авиаударами Вооружённых сил России, заявил 1 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.