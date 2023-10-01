Таллин, 2 октября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Эстонская газета Postimees сообщила, что в Донецкой Народной Республике был убит соотечественник с позывным Стингер.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Смерть наёмника наступила около города Лиман.

«30 сентября погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с 2022 года воевал на Украине в составе Интернационального легиона», — написало СМИ.

О гибели эстонца сообщили его сослуживцы. Подробностей они не рассказали.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России эффективно обнаруживают и уничтожают западных наемников на Украине, сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

ВС России всё чаще узнают, где находятся многие из западных наёмников, в том числе и американские. Российские военные увеличили темпы их уничтожения, подчеркнул эксперт.

Посольство России в Швеции сообщило, что все наёмники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, понесут наказание как преступники согласно международному законодательству.

В посольстве отметили, что вступление в ряды украинских войск «преступно вдвойне». Представители дипломатической миссии также выразили надежду, что в Швеции осознают неизбежность наказания для наемников, в том числе и для шведских граждан.