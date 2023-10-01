Вашингтон, 1 октября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Тактика России приведёт к окончательному разгрому ВСУ, а затем падению Украины, заявил своем блоге на YouTube американский журналист Гарланд Никсон.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Я верю, что русские играют в долгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у Зеленского большие проблемы», — добавил эксперт.

С точки зрения Никсона, борьба России и Украины схожа со спаррингом между двумя боксёрами. После истощения ресурсов украинского лидера просто собьют с ног, считает Никсон.

Как сообщало ИА Регнум, потери украинской армии достигли критического уровня, отметил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. В Киеве должны смириться и пойти на заключение мира с Россией, посоветовал полковник.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер уверен, что Зеленский способен лишь на подписание капитуляции. Эксперт считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине. К тому же глава киевского режима ввёл ограничения на переговоры с Москвой, добавил он.