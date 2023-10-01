Минск, 1 октября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолёта А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил, дипломаты не посещали его в СИЗО, адвоката ему не дали.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Меня бросили, меня забыли, меня предали. Из посольства никто не пришёл. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — признался Швец в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, после выполнения им задания, его никто не собирался спасать и помогать в возвращении на родину.

«Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить», — добавил он.

Швец усомнился в целесообразности самой акции против самолёта. Он сказал, что по сути, это было сделано ради «какой-то шумихи в новостях».

Известно, что диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Атака была осуществлена с помощью беспилотников, а в ходе операции террорист использовал высокие технологии.

КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Николай Швец, мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек позже информировал, что «всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 уголовного кодекса Беларуси «Акт терроризма, совершенный организованной группой», санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

Каки сообщало ИА Регнум, фигурантам дела о теракте против российского военного самолёта А-50, который был совершён на аэродроме «Мачулищи» в Белоруссии, может грозить высшая мера наказания.

В конце февраля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России, находившийся на аэродроме «Мачулищи» под Минском, получил незначительные повреждения в результате диверсии.

Диверсанта, совершившего теракт, готовили украинские спецслужбы, а скрыться ему помогали белорусские оппозиционеры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. За диверсию задержали Николая Швеца, которого завербовала СБУ, он имеет паспорта России и Украины. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма.

Известно, что террорист родился в Кривом Роге, а жил в Крыму. Всего по этому делу были задержаны 30 человек, причастные к теракту в Мачулищах.