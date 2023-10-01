Манчестер, Великобритания, 1 октября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. На Западе боятся продолжительного конфликта на Украине, который и так развивается не по плану, заявил в ходе выступления на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Zuma\TASS Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

Он отметил, что к изнуряющему конфликту привели оборонительные сооружения, которые подготовили российские военные в преддверии весеннего контрнаступления ВСУ. Ни один из союзников Украины не хотел этого, добавил Клеверли.

«Нам нужно быть более терпеливыми. Это значит, что нам нужно сохранять стойкость более длительный период времени», — сказал министр.

По словам главы британского МИД, Западу сложно выступать единым фронтом, поскольку конфликт существенно отражается на экономике ряда государств. Не упрощает ситуацию и близкое географическое нахождение стран к зоне конфликта, это касается наплыва беженцев и нагрузки на экономику, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в статье для The Washington Post обозреватель Ричард Нельсон отметил, что на примере президента России Владимира Путина США и их союзники должны начать «играть в долгую» на Украине.

Конфликт указал на важность долгосрочных конкурентных стратегий холодной войны, ключевым моментом которых является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника. Россия понимает важность долгосрочного планирования, а нетерпение может быть фатальным для демократий, которые предпочитают более краткосрочные варианты, добавил автор публикации.

Военный историк, экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж призвал Запад разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом. Наступление украинской армии не достигло значимых успехов, при этом конфликт грозит затянуться ещё на несколько лет, пришёл к выводу эксперт.