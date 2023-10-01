На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях
Киев, 1 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 1 октября воздушную тревогу объявили в двух областях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены сработали в Николаевской и Харьковской областях.
Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинских войск участок труб водоканала «Северский Донец — Донбасс» и фильтровальная станция получили повреждения.
1 октября в Министерстве обороны России сообщили об отражении шести атак ВСУ в Запорожской области, пресечении действий двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении, поражении ракетно-артиллерийского склада ВСУ в Николаевской области и отражении десяти атак противника на донецком направлении.