Анкара, 1 октября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Один из террористов, участвующих в теракте в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД страны.

Денис Соловых/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта «последними вздохами террористов».

«Установлена личность одного из террористов, совершивших теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции в центральном районе Кызылай. Террорист являлся членом РПК», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, запрещённая в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары.

Утром 1 октября около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай, прогремел взрыв.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что два террориста совершили теракт, один из нападавших подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки получили лёгкие ранения двое сотрудников полиции.

Момент подрыва террориста-смертника в центре попал на видео.

Группировка «Центральный генеральный штаб» Революционных Вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяла на себя ответственность за недавний теракт в колумбийском департаменте Каука на западе страны.

22 сентября в Кауке прогремел взрыв возле полицейского участка. Бомба была заложена в автомобиле. В результате случившегося погибли два человека и не менее пяти получили ранения.