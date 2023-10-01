Один из террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре, состоит в РПК
Один из участников теракта в центре Анкары, состоит в Рабочей партии Курдистана
Анкара, 1 октября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Один из террористов, участвующих в теракте в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта «последними вздохами террористов».
«Установлена личность одного из террористов, совершивших теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции в центральном районе Кызылай. Террорист являлся членом РПК», — сообщили в полиции.
Как сообщало ИА Регнум, запрещённая в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары.
Утром 1 октября около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай, прогремел взрыв.
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что два террориста совершили теракт, один из нападавших подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки получили лёгкие ранения двое сотрудников полиции.
Момент подрыва террориста-смертника в центре попал на видео.
Группировка «Центральный генеральный штаб» Революционных Вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяла на себя ответственность за недавний теракт в колумбийском департаменте Каука на западе страны.
22 сентября в Кауке прогремел взрыв возле полицейского участка. Бомба была заложена в автомобиле. В результате случившегося погибли два человека и не менее пяти получили ранения.