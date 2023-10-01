Пятигорск, Ставропольский край, 1 октября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. В Минераловодском округе Ставропольского края в результате дорожной аварии погибли четыре человека — столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло 1 октября около 20:00 мск на 118-м км автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды.

Установлено, что водитель легкового автомобиля «Гранта», двигаясь со стороны Минеральных Вод, врезался в стоящий на дороге другой автомобиль, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся со встречным грузовиком «МАН». Водитель и три пассажира «Гранты» от полученных травм скончались на месте.

Личности погибших устанавливаются. Детали ДТП, а также степень ответственности всех участников аварии выясняются, пояснили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Балашихе Московской области водитель кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Погибли четыре человека.

Столкновение авто произошло в 20:00 1 октября на улице Звёздная в Балашихе.

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест 32-летнего мужчину, совершившего 29 сентября ДТП на Большой Никитской улице в центре столицы, где пострадало четыре пешехода.