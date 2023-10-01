Тобольск, Тюменская область, 1 октября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Пожар в многоэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске Тюменской области локализован. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.

Кадр из видео

«Работы на месте происшествия продолжаются», — пояснили спасатели.

Установлено, что возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома произошло вечером 1 октября после взрыва газовоздушной смеси. Пострадали три человека, их увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836492" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара после взрыва газа в жилом доме в Тобольске составляет 800 кв. метров, спасатели эвакуировали с места взрыва около 300 человек.

В ночь на 28 сентября в Ташкенте прогремел мощный взрыв, он произошёл в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В близлежащих домах выбиты стёкла. По словам жителей, взрывная волна ощущалась почти за 30 км от эпицентра.