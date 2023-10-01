ДНР, 1 октября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Две группы украинских солдат были взяты в плен бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск под Артемовском, рассказал российский разведчик.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что пленённые оказались из числа мобилизованных 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

«Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас», — пояснил РИА Новости украинский военный Виталий Мельниченко.

По словам бойца ВСУ, его группу отправили для наблюдения на пустые позиции на переднем крае обороны. Командование пообещало им помощь разведчиков с беспилотниками. В итоге они оказались без поддержки, а потом их взяли в плен российские военные.

Как сообщало ИА Регнум, ранее один из попавших в плен на запорожском направлении военных ВСУ рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. Решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего, добавил он.

Американский журналист Клейтон Моррис 29 сентября заявил о массовой сдаче в плен русским военнослужащих ВСУ. На Западе не хотят, чтобы это увидели. Украинцы сдаются в плен из-за жестокого обращения командиров. Также они знают, что к ним отнесутся гуманно в российском плену, отметил Моррис.