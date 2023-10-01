Вашингтон, 1 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Правительство Украины может пасть в результате военного нажима со стороны России, заявил 1 октября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену.

Иван Шилов ИА REGNUM

«России не нужно давить педаль в пол. Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране», — сказал он.

Риттер при этом добавил, что такой подход продлит военный конфликт на Украине, но результат будет достигнут.

По его словам, ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя. Именно от России сейчас зависит то, какой способ завершения боевых действий она выберет, заключил бывший разведчик.

Ранее Риттер указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет мёртв к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции.

По мнению бывшего американского разведчика, для Зеленского «уже всё кончено», а за столом переговоров с Россией, которая будет диктовать свои условия, со стороны Украины будет тот, кто придёт на место Зеленского.

Также Риттер отмечал, что после освобождения Одессы российской армией Украина может навсегда потерять выход к Чёрному морю.