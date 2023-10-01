Тобольск, Тюменская область, 1 октября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Площадь пожара после взрыва газа в жилом доме в Тобольске составляет 800 кв. м, спасатели эвакуировали с места взрыва около 300 человек, сообщили 1 октября в управлении МЧС по Тюменской области.

Кадр из видео

«Пожарные борются с огнём на кровле жилого дома. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация около 300 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека. По предварительным данным, пострадали три человека. Площадь пожара составляет 800 кв. м», — сообщили в управлении.

Ранее в МЧС сообщали об одном пострадавшем. Также было увеличено до 60 человек число пожарных и до 20 единиц — количество техники, применяемой для ликвидации возгорания.

Взрыв газа произошёл вечером 1 октября на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ремезова. Пожар перешёл на кровлю жилого дома.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 28 сентября в Тюмени в квартире жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва в квартире на пятом этаже дома выбиты стёкла в окнах и входная дверь. В квартире находился мужчина, его госпитализировали.

Утром 20 сентября в Балашихе Московской области прогремел взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Третий и четвёртый этажи обрушились, под завалами оставались люди. Позже произошло повторное обрушение здания. Семь человек, в том числе двое спасателей, погибли, ещё 20 человек получили ранения.