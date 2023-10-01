Киев, 1 октября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение новую монету, посвящённую борщу, сообщило издание «Вести».

Национальный банк Украины

На аверсе монеты изображена женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе в центре — тарелка с красным борщом. Дизайн монеты разработал художник Николай Кочубей.

Отмечается, что монеты продолжают серию «Украинское наследие». Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнётся с 4 октября 2023 года. Монета была выпущена ограниченным тиражом (555 экземпляров).

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года ЮНЕСКО внёс культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия. Заявку на внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО весной того же года подало министерство иностранных дел Украины.

ЮНЕСКО, которое включило борщ в список «нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите», занимается глупостями, что не делает чести этому учреждению ООН, заявил в ноябре 2022 года ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.