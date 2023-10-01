Киев, 1 октября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. В США закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу, однако по этой программе Киев так ничего и не получил, отмечает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал — поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале.

Как передавало ранее издание Politico, поставки по ленд-лизу до сих пор не начались из-за нежелания Белого дома накладывать на Киев денежные обязательства. Чиновник из окружения президента Джо Байдена заверил журналистов издания, что Вашингтон уделяет особое внимание помощи, за которую Киеву не пришлось бы платить. В Белом доме готовы к использованию ленд-лиза в будущем, но на данный момент намерены передавать оружие безвозмездно, пока есть такая возможность, отмечалось в публикации.

Закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу был подписан американским президентом 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 30 сентября сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней, который не включает военную поддержку Украины. Документ был поддержан сначала палатой представителей, затем сенатом США, и его подписал Байден. Предполагалось, что военная помощь Украине будет обсуждаться отдельно и финансироваться через законопроекты, рассматриваемые отдельно от общего бюджета. Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти при этом заявил, что у США есть более насущные вопросы, чем поддержка Украины.