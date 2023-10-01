Тобольск, Тюменская область, 1 октября, 2023, 21:12 — ИА Регнум. В жилом доме в Тобольске произошёл взрыв газа, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили 1 октября в управлении МЧС по Тюменской области.

Какдр их видео

«1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д.3а. Пожар перешёл на кровлю жилого дома», — сообщили в управлении.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. Два человека было спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. В тушении участвуют 56 человек и 17 единиц техники, отметили представители министерства.

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Как сообщало ИА Регнум, в Тюмени в ночь на 28 сентября в квартире жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. Прибывшие по вызову спасатели установили, что в результате взрыва в квартире на пятом этаже дома выбиты стёкла в окнах и входная дверь. В квартире находился мужчина. Его госпитализировали.

22 сентября в частном доме в Шебекино Белгородской области взорвался газовый баллон. Пострадали пять человек. Дом в результате взрыва разрушился. Сотрудники аварийных служб сообщили, что инцидент произошёл из-за нарушений эксплуатации газового баллона.

Утром 20 сентября в Балашихе Московской области прогремел взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Третий и четвёртый этажи обрушились, под завалами оставались люди. Позже произошло повторное обрушение здания. Семь человек, в том числе двое спасателей, погибли, ещё 20 человек получили ранения.