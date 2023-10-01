Ереван, 1 октября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Процесс переезда жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в Армению подходит к концу, сообщила 1 октября на брифинге пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

«Интенсивность потока въезжающих лиц значительно снизилась. Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали, и процесс подходит к своему логическому завершению», — сказала Багасарян, слова которой передаёт «РИА Новости».

Ранее, 30 сентября, Багдасарян информировала, что из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев. По официальным данным, в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, проживали около 120 тысяч этнических армян.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя. В Ереване заявили, что вооружённых формирований Армении на территории Нагорного Карабаха нет. Через сутки после начала операции при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Власти Азербайджана после завершения своей операции арестовали нескольких лидеров непризнанной республики. В частности, при попытке выехать в Армению был задержан бывший государственный министр (соответствует должности премьер-министра) непризнанной НКР Рубен Варданян. В Баку его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.