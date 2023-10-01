Киев, 1 октября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила ракетными ударами множество значимых предприятий и производств на территории Украины, поскольку в Москве прекрасно знают, где эти предприятия и производства находятся, заявил 1 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Евгений Биятов/РИА Новости Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»

«В начале войны было разрушено ПВО и командные пункты, то есть они тогда всё знали. Сейчас они тем более знают, куда бьют. Украинские города уничтожаются. Предприятия уничтожаются», — сказал Соскин в ходе эфира на своём YouTube-канале.

Действующие власти Украины не раскрывают реальную информацию о масштабах разрушений, пытаясь скрыть правду от граждан страны, но скрыть её от российского руководства им в любом случае не удастся, добавил бывший советник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября Соскин также заявил, что, судя по масштабам разрушения объектов на территории Украины, ПВО страны не в силах справляться с авиаударами Вооружённых сил России. Он отметил, что ночь на 1 октября вновь показала бессилие как средств ПВО, так и политического руководства Украины.

Украинские СМИ в ночь на 1 октября сообщали о серии взрывов в Одессе, Киеве, Харькове, во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье, а также в Николаевской области. Воздушная тревога объявлялась в шести регионах, контролируемых Киевом. Кроме того, в ночь на 1 октября власти Черкасской области заявили о поражении «объекта промышленной инфраструктуры» в Умани.

В августе 2023 года обозреватели китайской газеты Asia Times подсчитали, что если бы вооружённый конфликт на территории Украины завершился в ближайшие дни, то для восстановления Украины США и их союзникам потребовалось бы в течение десяти лет выделять по 60 млрд долларов ежегодно.