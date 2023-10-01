Сохаг, Египет, 1 октября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов с остатками вина, возврат которого составляет порядка 5 тыс. лет, сообщило 1 октября «РИА Новости» со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Ministry of Tourism and Antiquities

В заявлении ведомства говорится, что раскопки у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге вела археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма велики и находятся в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.

Кроме того, помимо кувшинов, археологам при раскопках удалось найти погребальную мебель.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Европейского института подводной археологии (IEASM) сообщил, что учёные из египетско-французской археологической миссии обнаружили под водой у побережья Египта храм древнегреческой богини Афродиты, построенный в V веке до нашей эры.

16 сентября на юге Перу, в департаменте Аякучо, исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками. Все древние захоронения относятся к доколумбовой эпохе.