Вашингтон, 1 октября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая 1 октября перед журналистами в связи с подписанием закона о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, выразил надежду на то, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Киева отдельным решением.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Я хочу заверить союзников США, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдём», — заявил он.

Байден добавил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прекратилась.

Также он подчеркнул, что ожидает от спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, что он сдержит обещание относительно выделения средств на поддержку Украины.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 30 сентября сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе.

Комментируя принятие конгрессменами проекта документа, Байден уже заявлял, что США не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине.

Тем временем Маккарти заявил, что у США есть внутренние вызовы, которые являются более важными, чем военная помощь Украине.