Москва, 1 октября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Присвоение разведбату сухопутных войск ВСУ имени гитлеровца Евгения Коновальца вновь подтверждает нацистскую сущность киевского режима. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима — ещё одно подразделение боевиков получило именное присвоение «в честь» гитлеровца Евгения Коновальца», — написала она.

Дипломат напомнила, что Евгений Коновалец работал на Германию ещё со времён Первой мировой войны. Оккупировавшая Украину Германия наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. После бегства из страны он все свои силы направил на создание пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе.

В Германии работал на Абвер с 1922 года, продавал немцам сведения о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Организации Коновальца проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20–30-х годов, одновременно с этим вынашивали планы вторжения в Советский Союз.

Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Имеется информация о том, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера и за это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, материальной частью и базами, уточнила дипломат.

«Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причём самым лояльным», — добавила Захарова.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» присвоил имя Евгения Коновальца 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Среди причин присвоения названия в документе указывается «образцовое выполнение возложенных задач». 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была сформирована в октябре 2015 года, в 2016–2018 годах принимала участие в украинской силовой операции в Донбассе.

Отметим, что аналогичное название носила и 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии, в которой служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии.