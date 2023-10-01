Прага, 1 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Улица Конева перестала существовать в Праге, поскольку с 1 октября она носит название в честь первого старосты столичного района Жижков Карела Хартига (1833–1905), замена табличек с названием улицы начнется 2 октября. Об этом сообщил новостной портал denikn. cz.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Городской совет Праги утвердил 19 июня принятое за год до этого решение совета района Прага-3 переименовать с 1 октября находящуюся на его административной территории улицу, названную в честь маршала Советского Союза Ивана Конева (1897–1973).

«Пражская улица Конева с сегодняшнего дня официально называется Хартига в соответствии с первым указом мэра Жижкова», — сообщил портал.

Как передавало ИА Регнум, улица Конева полностью проходит в Жижкове, имеет длину около 3,4 км. Переименование коснётся порядка 5 тысяч человек, которые в течение шести месяцев после переименования улицы смогут бесплатно обменять свои документы. Улице было присвоено имя советского маршала Конева в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал военачальник, успешно участвовали в освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков.