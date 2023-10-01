Лондон, 1 октября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Великобритания разместит в Польше истребители Typhoon, чтобы защитить своего союзника от возможной угрозы со стороны России, заявил 1 октября министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Christophe Gateau/Global Look Press Typhoon

Ранее с просьбой о размещении истребителей обратились власти Польши, и Лондон хочет направить «мощный сигнал» о поддержке Варшавы, сказал министр в ходе выступления на съезде Консервативной партии Великобритании.

«В ответ на соответствующую просьбу наших польских друзей Typhoon наших военно-воздушных сил размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы вмешательства России», — заявил Шэппс.

Ранее в сентябре 2023 года в комитете парламента Великобритании по обороне заявили, что военно-воздушные силы страны испытывают серьёзную нехватку боевых самолётов и не обладают достаточными резервами на случай масштабного военного конфликта. Сейчас на вооружении ВВС Великобритании стоят 205 самолётов, в том числе 159 истребителей, а увеличить боеспособность можно за счёт покупки новой партии американских истребителей F-35, предложили депутаты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Шэппс после своего визита в Киев заявил, что обучение военнослужащих ВСУ британскими инструкторами может быть перенесено с территории Великобритании на территорию Украины.

Если британские инструкторы прибудут на Украину учить военнослужащих ВСУ, они станут законными целями для Вооружённых сил России, причём именно в качестве натовских военнослужащих, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. НАТО толкает Россию к третьей мировой войне, подчеркнул он.

До конца военного конфликта на территории Украины британские военнослужащие не будут направляться в эту страну, Шэппс имел в виду, что обучение военнослужащих ВСУ на территории Украины может начаться уже после завершения боевых действий, заявил, в свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак.