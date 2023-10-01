Горловка, ДНР, 1 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В результате атаки украинских войск участок труб водоканала «Северский Донец — Донбасс» и фильтровальная станция получили повреждения, сообщил 1 октября Telegram-канал «Оперативные новости из Горловки».

Telegram-канал Приходько РИК

В частности, по данным канала, трубы повреждены на участке от жилого массива «Строитель» до шахты Ленина. Кроме того, повреждения получила фильтровальная станция № 2.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки остались без электроснабжения. Это стало результатом обстрела населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

16 сентября в больнице после обстрелов Горловки скончалась получившая ранения женщина. А 3 сентября Горловка вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Огонь украинские военные вели из артиллерии натовского калибра 155 мм.