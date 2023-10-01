Мадрид, 1 октября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в городе Мурсии на юго-востоке Испании, ещё двое госпитализированы, сообщила 1 октября газета El Mundo.

ТАСС/EPA/MARCIAL GUILLEN

Пожар вспыхнул рано утром в ночном клубе La Fonda в курортной зоне Атальяс. Пламя распространилось мгновенно и перекинулось на расположенный по соседству театр. Крыша клуба обрушилась на людей.

«Пожарные пытаются извлечь тела погибших, но пока сохраняется угроза дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении.

По последним данным местных властей, число погибших составляет 13 человек. Пропавшими без вести числятся 15 человек. По словам представителя полиции Диего Сераля, некоторые из пропавших могут находиться среди погибших или тех, кто попал в больницу.

Отец 28-летней девушки, судьба которой неизвестна, рассказал, что семья получила от неё прощальную аудиозапись.

«Мамочка, я люблю тебя, мы умрём», — успела сказать девушка.

На записи слышны крики и просьбы людей осветить помещение. После отправки этого сообщения связь с девушкой пропала.

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Четверым пострадавшим — двум мужчинам и двум женщинам — потребовалась помощь врачей из-за отравления дымом. Двоих из них доставили в больницу на скорой, двое обратились к медикам сами.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание одного из осветительных приборов.

Городской совет Мурсии объявил трехдневный официальный траур. Мэр города Хосе Бальеста выразил соболезнования семьям погибших.