Будапешт, 1 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто поздравили лидера словацкой социал-демократической партии Smer, бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с победой на парламентских выборах, отметив, что позиция Фицо по многим важным вопросам, включая конфликт на Украине и нелегальную миграцию, совпадает с позицией Венгрии.

imago stock&people/www. imago-images.de/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого», — написал Орбан на своей странице в соцсети X (Twitter).

Сийярто, в свою очередь, отметил, что итоги выборов в Словакии дают шанс на появление в этой стране «стабильного правительства» и успешное развитие отношений Будапешта и Братиславы.

«Все достижения последних лет, которые помогли отношениям двух стран, такие как строительство мостов или открытие пограничных переходов, стали результатом соглашений, заключенных с бывшим правительством Роберта Фицо. Роберт Фицо также думает о войне, миграции и гендерных вопросах то же, что думаем мы», — написал глава МИД Венгрии на своих страницах в соцсетях.

30 сентября в Словакии прошли внеочередные парламентские выборы. Первое место с 22,94% голосов заняла партия Smer, второе — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (17,96%). Для формирования правительства будет необходимо создание коалиции нескольких партий, при этом президент Словакии Зузана Чапутова ранее пообещала, что поручит формирование нового правительства «победителю выборов».

Фицо после победы на выборах заявил, что считает военный конфликт на территории Украины «трагедией для всех», призвал решать вопрос на переговорах и отметил, что Словакия должна оказывать Украине только гуманитарную помощь. Перед страной стоят другие, более значимые для неё вопросы, чем помощь Украине, отметил также лидер Smer. Ранее Фицо отмечал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «начинает надоедать миру».

Ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер отметил, что западные политики и власти ЕС сделают всё, чтобы помешать партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.