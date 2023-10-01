Донецк, 1 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Возможные поставки Киеву немецких ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Alf van Beem Taurus KEPD 350

«В бундестаге Германии снова «неймётся» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, немцы забыли итоги Великой Отечественной войны.

«Мы напомним», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября глава комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала передавать ВСУ ракеты Taurus и отметила, что удары этими ракетами по территории РФ будут соответствовать международному праву и не будут означать втягивания Германии в военные действия.

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, тем более будут соответствовать международному праву, заявил в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.