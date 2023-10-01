Новосибирск, 1 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Конфликт из-за цветных шнурков произошёл между двумя подростками и группой молодых людей в Новосибирске. Об этом отец девочки-подростка рассказал 1 октября изданию НГС.

Егор Алеев/ТАСС

Новосибирец по имени Евгений уточнил, что инцидент произошёл вечером 30 сентября на площади Ленина. Мужчина в одном из ресторанов быстрого питания ждал свою 16-летнюю дочь и её 17-летнего друга.

«Пришла перепуганная дочка, сказала, что в неё пальцами тыкали и спрашивали, что у неё на ногах. Дети убежали», — сказал Евгений.

Мужчина попросил подростков подняться на второй этаж, а сам ожидал заказ. Вскоре его дочь позвала на помощь. Оказалось, что один из молодых людей продолжил перепалку с подростками, требуя «пояснить за шмот». Позднее в зал пришёл ещё один участник конфликта. Молодым людям не понравились красные шнурки на ботинках у подростков. Юношу они заставили расшнуровать обувь.

Неизвестные переключились на мужчину и продолжили перепалку с ним. После того как Евгений пригрозил вызвать полицию, они вышли из зала. Подростки признались, что боятся расправы.

«Мы переживаем, что выйдем и нас изобьют», — пересказал Евгений слова дочери.

Три человека поджидали подростков на улице, всего же в конфликте участвовали пятеро. Один из них заявил Евгению, что цветные шнурки носят последователи одной из субкультур, но мужчина сказал, что его дочь с другом ни к какому течению не принадлежат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Пермском крае подрались девочки-подростки, влюблённые в одного юношу. Видеозапись потасовки попала в Сеть, полиция установила личность участниц конфликта. Их поставят на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.