Киев, 1 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который 1 октября прибыл с визитом в украинскую столицу, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Соцсеть X Рустем Умеров и Жозеп Боррель

«В ходе нашей с Рустемом Умеровым первой встречи мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза Украине», — написал он.

Боррель также отметил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза приехал в Киев 1 октября. В Киеве он вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии, которая была посвящена памяти погибших украинских военных.

30 сентября стало известно, что Боррель прибыл в Одессу. Его визит ранее не анонсировался. Глава внешнеполитической службы ЕС также отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года и осуждает удары ВС РФ по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

28 сентября в Киев прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. Эти визиты также не анонсировались заранее.

Столтенберг во время пребывания в Киеве заявил, что «мир любой ценой» на территории Украины неприемлем, поскольку капитуляция Киева приведёт не к миру, а к «оккупации». Также он отметил, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.